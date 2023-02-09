Meslek lisesinden depremzedeler için günde 30 bin ekmek



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde deprem bölgesindeki afetzedeler için günde 30 bin ekmek üretiliyor.

İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde depremzedeler için ekmek üretimine başlandı. Ekmek üretimine öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Kızılay gönüllüleri de destek veriyor. 18 saat boyunca çalışmanın devam ettiği mutfakta 30 bin ekmek üretiliyor. Ekmekler, depremden etkilenen 10 ile ulaştırılıyor.

Ekmek üretimine yardımcı olan İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Sena Bektaş, "Öncelikle oradaki olaydan dolayı çok üzgünüz. Bunun için yardım ediyoruz. Elimizden geldiğince ekmek yapmaya çalışıyoruz. Buradaki ihtiyaçlarımızı onlara iletiyoruz, gönderiyoruz" dedi.

Diş hekimliği fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Emre Kaya ise "Bizi Kızılay görevlendirdi. Burada ekmek ürettiğimiz için çok mutluyuz. Depremzedelere çok geçmiş olsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-09 16:44:33



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