Depremde ölen öğretim görevlisi, eşi ve kızı Bolu'da toprağa verildi

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Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan binada yaşamını yitiren öğretim görevlisi Sinan Yılmaz (51) ile eşi Ebru Yılmaz (46) ve kızları Sena Yılmaz (15), Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi.

Depremde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi´nde öğretim görevlisi Sinan Yılmaz, eşi Ebru Yılmaz ve kızı Sena Yılmaz'ın cenazeleri, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey Köyü Camisi'ne getirildi. Yılmaz çifti ile kızlarının cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazını İsviçre'de din görevlisi olarak görev yapan Ebru Yılmaz'ın ağabeyi Ersoy Antepli kıldırdı.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Yılmaz çiftinin oğlu Alperen Yılmaz'ın tedavisinin Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-10 15:25:10



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