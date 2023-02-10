Depremde ölen öğretim görevlisi, eşi ve kızı Bolu'da toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde ölen öğretim görevlisi, eşi ve kızı Bolu'da toprağa verildi

DHA

Depremde ölen öğretim görevlisi, eşi ve kızı Bolu'da toprağa verildi


Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan binada yaşamını yitiren öğretim görevlisi Sinan Yılmaz (51) ile eşi Ebru Yılmaz (46) ve kızları Sena Yılmaz (15), Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi.
Depremde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi´nde öğretim görevlisi Sinan Yılmaz, eşi Ebru Yılmaz ve kızı Sena Yılmaz'ın cenazeleri, Yeniçağa ilçesine bağlı Hamzabey Köyü Camisi'ne getirildi. Yılmaz çifti ile kızlarının cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazını İsviçre'de din görevlisi olarak görev yapan Ebru Yılmaz'ın ağabeyi Ersoy Antepli kıldırdı. 
Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Yılmaz çiftinin oğlu Alperen Yılmaz'ın tedavisinin Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-02-10 15:25:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da tedavi gören 75 yaşındaki depremzede kadın o gece yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Bolu'da tedavi gören 75 yaşındaki depremzede kadın o ...
Bolu'da iki kız kardeş harçlıklarıyla aldıkları bebe bisküvisini deprem bölgesine gönderdi
YEREL HABERLER Bolu'da iki kız kardeş harçlıklarıyla aldıkları bebe ...
Bolu'da gönüllüler, kış ortasında her şeyini kaybeden depremzedeleri sıcak tutmak için çabalıyor
YEREL HABERLER Bolu'da gönüllüler, kış ortasında her şeyini kaybeden ...
Bolulu hayvanseverler deprem bölgesindeki can dostlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bolulu hayvanseverler deprem bölgesindeki can ...
Düzce, Bolu ve Kocaeli'de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için ekmek üretiyor
YEREL HABERLER Düzce, Bolu ve Kocaeli'de öğretmen ve öğrenciler ...
(Görüntülü)LİSEDE DEPREMZEDELER İÇİN GÜNDE 30 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)LİSEDE DEPREMZEDELER İÇİN GÜNDE 30 BİN ...
Meslek lisesinden depremzedeler için günde 30 bin ekmek
YEREL HABERLER Meslek lisesinden depremzedeler için günde 30 bin ...
(Görüntülü)ESNAF KADINLAR, YAPTIKLARI KEK VE BÖREKLERİ DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESNAF KADINLAR, YAPTIKLARI KEK VE ...
Depremde hayatını kaybeden biri bebek 4 kişinin cenazesi Bolu'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden biri bebek 4 kişinin ...
(Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN 4 KİŞİ BOLU&#039;DA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN 4 KİŞİ BOLU'DA TOPRAĞA ...
Depremde ölen 1'i bebek 4 kişi, Bolu'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen 1'i bebek 4 kişi, Bolu'da toprağa ...
(Görüntülü) ÖRDÜĞÜ ATKI, YELEK VE PATİKLERİ DEPREMZEDELERE YOLLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖRDÜĞÜ ATKI, YELEK VE PATİKLERİ ...
Bolu'da yaşlı kadın ördüğü atkı ve patikleri depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER Bolu'da yaşlı kadın ördüğü atkı ve patikleri ...
Hırvatistan ekibi arama kurtarma çalışması için Bolu'dan Adana'ya hareket etti
YEREL HABERLER Hırvatistan ekibi arama kurtarma çalışması için ...
(Görüntülü) BOLU DAĞI&#039;NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.