Şato villaların sahibi: Burada kalınmaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şato villaların sahibi: Burada kalınmaz

DHA

Şato villaların sahibi: Burada kalınmaz


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yapımı yılan hikayesine dönen şatoyu andıran villaların, sosyal medyada depremzedelerin barınmasına açılması talep edilirken, firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Yerdelen, bunun imkansız olduğunu söyledi. 580 villanın tamamlanması için 500-600 milyon lira gerektiğini belirten Yerdelen, "İçerisi kaba inşaat. Altyapı yok, kanalizasyon yok. 500-600 milyon para harcamak lazım. Milleti oraya çekip fırsatçılık yapmamak lazım. Buralar kaba inşaat burada kalınmaz, ısıtma falan olmaz" dedi. 
Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlandı. Villalardan 350'si; Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu. İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu. 
İFLAS VE KONKORDATO KARARI KALDIRILDI 
Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. İlerleyen hukuki süreçte konkordato başvurusu da kaldırılan şirket hakkında satış izni verildi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, bu yaz projenin tamamlanacağını ve satışların devam ettiğini belirtti. 
VİLLALAR, DEPREMZEDELERE TAHSİS EDİLSİN ÇAĞRISI 
Yarım kalmış inşaat şeklinde duran şato villalarla ilgili sosyal medyada depremzedelere tahsis edilmesi yönünde paylaşımlar yapıldı. Yüzlerce kişi, villaların geçici olarak depremzedelere verilmesini istedi. Yerdelen ise bunun mümkün olmadığını söyledi. 
`BURALAR KABA İNŞAAT, KALINMAZ´ 
Mehmet Yerdelen, villaların depremzedelere tahsis edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Orada 732 villa var. 580 villa yapıldı. İçerisi kaba inşaat, altyapı yok. Kanalizasyon yok. 500-600 milyon para harcamak lazım. Milleti oraya çekip fırsatçılık yapmamak lazım. Kalkıp devletin parasını çarçur etmemek lazım. Buralar kaba inşaat burada kalınmaz. Dış cepheler yapıldı sadece. İçerisi kaba inşaat. Burada ısıtma falan olmaz. 'Burayı yapalım' diyenler, ahlaksızdır. Keşke kalınacak şekilde olsa. Devlete, millete kurban olsun. Hepsi bitmiş olsa, ısıtma falan olsa kalsınlar. Bu felakette her şey devletin emrindedir. 3 katlı villa bunlar. Bir aile kalır burada sadece. Her şey ortada. Altyapı, su bağlı değil ısıtma yok. 580 aile gelecek, diye 500-600 milyon para harcamamak lazım. Milleti yerinden edip buralara getirmeye gerek yok. Orası faaliyette olsa zaten devlet gelsin, alsın, kullansın. Kim, ne diyebilir buna?" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-02-11 10:26:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, EŞİ VE KIZI BOLU&#039;DA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, EŞİ VE ...
Depremde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi Bolu ve Düzce'de defnedildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi Bolu ve ...
Depremde ölen öğretim görevlisi, eşi ve kızı Bolu'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen öğretim görevlisi, eşi ve kızı Bolu'da ...
Bolu'da tedavi gören 75 yaşındaki depremzede kadın o gece yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Bolu'da tedavi gören 75 yaşındaki depremzede kadın o ...
Bolu'da iki kız kardeş harçlıklarıyla aldıkları bebe bisküvisini deprem bölgesine gönderdi
YEREL HABERLER Bolu'da iki kız kardeş harçlıklarıyla aldıkları bebe ...
Bolu'da gönüllüler, kış ortasında her şeyini kaybeden depremzedeleri sıcak tutmak için çabalıyor
YEREL HABERLER Bolu'da gönüllüler, kış ortasında her şeyini kaybeden ...
Bolulu hayvanseverler deprem bölgesindeki can dostlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bolulu hayvanseverler deprem bölgesindeki can ...
Düzce, Bolu ve Kocaeli'de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için ekmek üretiyor
YEREL HABERLER Düzce, Bolu ve Kocaeli'de öğretmen ve öğrenciler ...
(Görüntülü)LİSEDE DEPREMZEDELER İÇİN GÜNDE 30 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)LİSEDE DEPREMZEDELER İÇİN GÜNDE 30 BİN ...
Meslek lisesinden depremzedeler için günde 30 bin ekmek
YEREL HABERLER Meslek lisesinden depremzedeler için günde 30 bin ...
(Görüntülü)ESNAF KADINLAR, YAPTIKLARI KEK VE BÖREKLERİ DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESNAF KADINLAR, YAPTIKLARI KEK VE ...
Depremde hayatını kaybeden biri bebek 4 kişinin cenazesi Bolu'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden biri bebek 4 kişinin ...
(Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN 4 KİŞİ BOLU&#039;DA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE ÖLEN 4 KİŞİ BOLU'DA TOPRAĞA ...
Depremde ölen 1'i bebek 4 kişi, Bolu'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen 1'i bebek 4 kişi, Bolu'da toprağa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.