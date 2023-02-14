Enkazda kalan rehberlik öğretmeni Merve, Bolu'da toprağa verildi

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BOLU, (DHA)- DİYARBAKIR´da depremde yıkılan binanın enkazında kalan rehberlik öğretmeni Merve Görüş'ün (29) cenazesi, memleketi Bolu´da toprağa verildi.

Rehberlik öğretmeni Merve Görüş´ün, Diyarbakır´ın Bağlar ilçesinde yaşadığı apartman depremde yıkıldı. Ekiplerin binanın enkazında yaptığı çalışmayla Görüş´ün cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır´ın Eğil ilçesindeki Alparslan Anadolu Lisesi´nde görev yapan Görüş´ün cenazesi, memleketi Bolu´ya getirildi. Alpagut Camii´nde bugün kılınan cenaze namazına Merve Görüş´ün yakınları ile Bolu Valisi Erkan Kılıç, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Bekar olan Merve Görüş'ün cenazesi, Alpagut Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2023-02-14 14:56:25



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