Trafik kazasında ölümden döndükten 2 gün sonra deprem bölgesine can kurtarmaya koştu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden 2 gün önce Antalya'da geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. Ballak, deprem haberini alır almaz ekibiyle deprem bölgesine giderek kurtarma çalışmalarına katıldı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak´ın, 3 Şubat'ta Antalya'da havalimanına giderken kullandığı 15 ABF 110 plakalı otomobil, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ballak, tedavisinin ardından taburcu oldu. Evinde dinlenirken Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremden haberdar olan Ballak, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'le görüşerek 05.30'da ekibiyle deprem bölgesine hareket etti.

BÖLGEYE ULAŞAN İLK EKİPLERDEN

Bölgede 8 gün arama kurtarma faaliyetinde bulunan Mehmet Ali Ballak ve ekibi enkazdan 15 canlı depremzede çıkardı. Çalışmalarını tamamlayan Ballak ve ekibi kente döndü. Depremi öğrendikten sonra ekibiyle yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından bölgeye ulaştıklarını anlatan Ballak, ilk giden ekiplerden biri olduklarını ifade etti. Ballak, bölgede yıkımın çok fazla olduğunu fark edip, ulaşabildikleri kadar insanı kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.

HAVA ŞARTLARI EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

Deprem bölgesinde bulundukları 8 günde 15 kişiyi enkazdan canlı çıkarttıklarını söyleyen Ballak, "Enkazdan maalesef 40'ın üzerinde cenaze aldık. Ekibimle 8 gün boyunca gece, gündüz çalıştık. İlk 24 saatte yoğun yağış vardı, hava soğuktu. Bu durum çalışmalarda ekipleri zorladı. Binalar üst üste binmişti" dedi.

'HER ENKAZDAN SES ALIYORDUK'

Kahramanmaraş'ta çöken Ebrar Sitesi'nde çalışma yaptıklarını anlatan Ballak, "Hemen hemen her enkazdan ses alıyorduk. Gücümüzün yettiği kadar insanlara ulaşmaya çalıştık. 8 günün sonunda deprem bölgesinde görevimizi tamamlayıp ilimize döndük" diye konuştu.

'48 SAAT SONUNDA AKSAKLIKLAR GİDERİLDİ'

Ekip olarak 2 saatlik çalışmanın sonunda enkazdan ilk olarak Sultan Kumsal isimli 5 yaşındaki çocuğumuzu çıkardıklarını belirten Ballak, şunları söyledi:

"Bizim ilk büyük deprem deneyimimiz. Kumsal'ı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra o an belediye başkanımızı ağlayarak aramışım. İnsanlar için bir şeyler yapmak çok iyi bir şey. Kumsal'dan sonra diğer enkazda çalıştık. Çok büyük bir felaketti yaşadığımız. Çok büyük bir coğrafya da milyonlarca insanı etkileyen bir felaket. Küçük aksaklıklar olacaktı ama 48 saat sonunda tüm aksaklıklar giderildi. Daha koordineli, daha iyi şekilde ekipler yönlendirilerek kurtarma işlemi yapıldı. Ülkemize geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Allah geride kalanlara da sabırlar versin."

'DEPREM BÖLGESİNDE ACILARIMI UNUTTUM'

Depremden 2 gün önce ciddi bir trafik kazası geçirdiğini ve kaburgaları ile vücudunda ezilmeler olduğunu anlatan Ballak, şöyle konuştu:

"Ben o an kurtulduğuma şükrediyordum ama deprem haberini alır almaz kazadan kurtulduğuma daha çok sevindim. Çünkü vücudumda deprem bölgesine gitmeme engel bir kırık olsaydı, oraya gidemeseydim kahrolurdum ve ömrüm boyunca da bu benim içimden çıkmazdı. Acılarım, ağrılarım vardı ama deprem bölgesinde o acıları, ağrıları hiç hissetmedim. Burdur'a döndükten sonra o acıları, ağrıları hissetmeye başladım. Yarım kalan tedavime devam ediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Mesut MADAN

2023-02-18 11:24:03



