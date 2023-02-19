Boluspor ve Düzcespor depremzedeler için oynadı 



Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) Boluspor ile Düzcespor arasında depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen karşılaşmada elde edilen gelir, depremzede vatandaşlar için kullanılmak üzere bağışlandı.

Spor Toto 1'inci Lig´de mücadele eden Boluspor ile TFF 2'nci Lig´de yer alan Düzcespor arasında, depremzedelere yardım amacıyla maç düzenlendi. Bolu Atatürk Stadyumu´nda oynanan karşılaşmaya iki takımın oyuncuları da "Yaralarımızı birlikte saracağız" yazılı siyah tişörtler ve pankartla çıktı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan karşılaşma boyunca, depremde etkilenen 11 ilin plaka numaraları, dakika göstergesine yansıdığında, şehirlerin isimleri anons edildi. Yardım maçının tek golünü 54´üncü dakikada Bolusporlu oyuncu Safa Kınalı kaydetti. 4 bin bilet satışından elde edilen 250 bin 908 liralık gelir, depremzede vatandaşlar için kullanılmak üzere bağışlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oyuncuların pankartla sahaya çıkması

-Saygı duruşu

-Taraftarlardan görüntüler

-Karşılaşmadan görüntü DHA-Spor Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2023-02-19 17:23:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.