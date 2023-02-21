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AK Parti'li meclis üyesi, Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı

DHA

AK Parti'li meclis üyesi, Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Belediyesi'nin meclis toplantısında tartışma çıktı. AK Parti'li Meclis Üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Özcan'a "Ahlaksız adam", "Pisliksin" diyen Hacer Çınar, daha sonra kürsüye yaklaşıp eline geçirdiği su dolu pet bardağı da atmaya çalışırken, kürsünün önünde bulunanlar engel oldu.
Bolu Belediye Meclisi'nde depremzedelere yardım konusunun görüşülmesi için olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Toplantının son bölümlerinde Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı. Oylama sırasında yaşanan gerginlik sırasında arka sıralarda oturan AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan'a su dolu pet şişeleri fırlattı. Şu şişesi Özcan´ın yanından geçti. Zabıta memurları kürsünün önünde önlem aldı. Hacer Çınar, "Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam" derken, Tanju Özcan, "Bana ahlaksız diyemezsin" dedi. Öfkesi dinmeyen Hacer Çınar, "Pisliksin sen" derken, Özcan, "Hacer Hanım bu laflar sana çok yakışıyor" diyerek karşılık verdi. Hacer Çınar salondan çıktığı sırada kürsüye doğru yönelerek kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı başkana atmaya çalıştı. Kürsünün önünde bulunanlar Çınar´a engel oldu.
HACER ÇINAR'A YÖNELİK SÖZLERİ SEBEBİYLE PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar´a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" demişti.
Bu sözler üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, 1 yıl geçici süreyle çıkarma cezası almıştı. Tanju Özcan, Hacer Çınar'ın kendisine yönelik açtığı 'hakaret' davasından da Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla beraat etmişti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-02-21 20:12:37

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