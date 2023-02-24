Bolu'da, tavuk kesimhanesinde çıkan yangın korkuttu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, bir entegre tavuk firmasına ait kesimhanede yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde BoluMudurnu yolu üzerinde bulunan bir entegre tavuk firmasına ait kesimhanede çıktı. Kesimhanede bulunan işçilerin tahliyesi sağlanırken, alevler giderek büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiyesi, Mudurnu Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait arazözler ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın kesimhanede zarara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-02-24 22:45:39
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