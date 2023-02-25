Bisikletli Berat'ın ağır yaralandığı kaza kamerada 

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BOLU, (DHA)BOLU´da, bisikletiyle giderken sağa dönünce otomobilin çarptığı Berat Sezer'in (10) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 16 Şubat'ta Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi´nde meydana geldi. Bisikletle giden Berat Sezer'e, aniden sağa dönünce İ.Y.C. yönetimindeki 14 AU 949 plakalı otomobil çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulurken, ağır yaralandı. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde kaldırılan Berat Sezer, tedaviye alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anının ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Bisikletiyle caddeye çıkan çocuğa, sağa dönünce arkadan hızla gelen otomobilin çarptığı, bisikletin aracın önünde sürüklendiği, otomobilin kaputun üzerindeki çocukla ilerleyerek durduğu anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-25 17:47:23



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