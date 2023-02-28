Bolu'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, üniversitede teknisyen olarak çalışan H.H. (29) ve özel okul öğretmeni M.Y.B. (29) gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde teknisyen olarak çalışan H.H. ve özel eğitim kuruluşunda öğretmen olan M.Y.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-28 11:54:49



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