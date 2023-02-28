Otomobilin çarptığı Berat, 12 gün sonra yaşamını yitirdi

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, bisiklete bindiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Berat Sezer (10), 12 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybetti. Ailesi, Berat'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, 16 Şubat'ta Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi´nde meydana geldi. Bisikletle giden Berat Sezer'e, iddiaya göre, aniden sağa dönünce İ.Y.C. yönetimindeki 14 AU 949 plakalı otomobil çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulup, ağır yaralandı. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde kaldırılan Berat Sezer, tedaviye alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KURTARILAMADI

12 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Berat Sezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Berat´ın ölümüyle yıkılan ailesi, küçük çocuğun organlarını bağışlama kararı aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Bisikletiyle caddeye çıkan çocuğa, sağa dönünce arkadan hızla gelen otomobilin çarptığı, bisikletin aracın önünde sürüklendiği, otomobilin kaputun üzerindeki çocukla ilerleyerek durduğu anlar yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-02-28 19:27:59



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