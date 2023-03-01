Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da depremzedelerin fahiş kiralarla karşılaşmaması için emlakçılara yönelik denetim yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente, çok sayıda depremzede geldi. Bolu Valiliği ve AFAD koordinesinde gelen depremzedeler, kamu kurumlarına ait tesis ve yurtlara yerleştirildi. Kentte ev tutmak isteyen depremzedelerin fahiş kiralarla karşılaşmaması için çalışma yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, emlakçılara yönelik denetim başlattı. Ekipler, depremden önce ve sonraki kira fiyatlarını, sözleşmeleri ve komisyon fatura bedellerini inceledi.

Emlakçı Emrah Şener, deprem felaketinden sonra ev sahiplerinin kiralarda artış istediklerini belirterek, "Talepler çok fazla oldu, bu nedenle fiyatlar yükseldi. Öğrenciler gitti, dairelerimiz boşaldı. Ev sahipleri, yeni dairelerin kira oranlarını yakalamaya çalışıyor. Ev sahipleri, 3 bin lira olan kiralarını 4 bin4 bin 500 olmasını talep etti. Ancak aşırı bir artış olmadı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-01 13:55:13



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