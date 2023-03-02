Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaşan sis nedeniyle, yol kenarlarındaki sis ışıkları yakıldı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü yolda, sürücülerin araçları düşük hızda ilerleyip, sis lambalarını açtıkları görüldü. Sisin, öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-02 10:25:29
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