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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilara, Düzce depreminden korkup gittiği Hatay'da yaşamını yitirdi

DHA

Dilara, Düzce depreminden korkup gittiği Hatay'da yaşamını yitirdi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Dilara Şen (21), Düzce´de meydana gelen depremden korkup gittiği memleketi Hatay´da, çöken binanın enkazında yaşamını yitirdi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Dilara Şen, geçen yıl 23 Kasım günü merkez üssü Düzce´nin Gölyaka ilçesi olan ve Bolu'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki depremden korkup, memleketi Hatay'a gitti. Genç kız, memleketi Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın enkazı altında kalıp, yaşamını yitirdi.
'KARDEŞİ, ORADAN DEPREMDEN KAÇMIŞTI DEDİ'
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, genç yaşta depremde yaşamını yitiren Dilara Şen´in hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremde bölgede bulunan öğrencilerle yakından ilgilendiklerini söyleyen Prof. Dr. Alişarlı, "2 bin 600´e yakın öğrencinin 2 bin 500´üne bizzat ulaşıldı, benim de irtibat kurduğum öğrenciler oldu. Dilara Şen´den haber alabilmek için ablasıyla irtibata geçtim. Burada yaşadığımız deprem sonucunda öğrencimiz ayrılmıştı. Öğrencimizin kendisi ve ailesi vefat etmişti, sadece ablası kurtulmuştu. Bize, `Kardeşim oradan depremden kaçmıştı´ dedi. Böyle bir durum. O akşam buradan ayrılan birçok öğrencimiz vardı, deprem oldu diye. Maalesef buradaki depremden kaçtı ama oradaki depremden kurtulamadı. Hayat, kader böyle bir şey. İnsanın yazgısında varsa kaçmak, kurtulmak zor oluyor. Allah böyle bir afet yaşatmasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-10 15:37:27

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