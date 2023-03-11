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Yurtta kalan depremzedelerin 'memleket' özlemi

DHA

Yurtta kalan depremzedelerin 'memleket' özlemi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan depremzedeler, yaraların bir an önce sarılmasını ve memleketlerine dönmek istediklerini belirtti. Yurtta kalan Cengiz Karadeniz, "Memleketimize dönmeyi çok istiyoruz. Hemen dönmek istiyoruz ama ortam çok sıkıntılı. Devletimiz 1 yıl içinde şehirleri yapacağını söylüyor. Düzelince gideceğiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından birçok depremzede, Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Sümer Mahallesi'ndeki Hattat Emin Barın KYK Yurdu da 189 odası ve 907 yatağıyla şimdiye kadar kente gelen 645 afetzedeye kapılarını açtı. Yurtta depremzedelere, barınma ihtiyaçların yanı sıra revir, psikososyal destek, çocuk ve etüt alanı, manevi rehber gibi imkanlar sağlanıyor. Depremzedeler şartlarının iyi olduğunu, ancak memleketlerine geri dönmeyi istediklerini söyledi.
'DÖNMEK İSTİYORUZ, BİR AN ÖNCE DÜZELSİN'
Kahramanmaraş'tan gelen Saniye Erdağlı, "Burada bizimle çok iyi ilgileniyorlar, çok iyi bakıyorlar bize. Yurtta misafiriz. Görevlilerden Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Can kayıplarımız var. Ben erkek kardeşimi, yeğenlerimi kaybettim. 4 kişilik aile hayatını kaybetti. Evimiz ağır hasarlı durumda. Eşyalarımızı alamayacağız, giremiyoruz. Şimdi buradayız. Artık ne zamana kadar buradayız bilmiyorum. Yurtta olmasak, sokakta kalacaktık. Dönmek istiyoruz. Bir an önce düzelsin" diye konuştu.
'BU GÜNLER GEÇSİN İSTİYORUZ'
Yasemin Bayırlı ise "Şu anda yurtta kalıyoruz. Allah razı olsun evimizi aratmıyorlar. Devletimize, milletimize, tüm görevlilere teşekkür ediyorum. 10-15 gündür buradayız. İlk 2-3 gün dışarıda kaldık. Sonra buraya geldik. Zor zamanlar geçiyor. Acımız büyük, kaybımız çok. Atlatmaya çalışıyoruz ama bir tarafımız hep buruk kaldı. Bir an önce düzelmesini bekliyoruz. Bir an önce bu günler geçsin istiyoruz ama zamanla geçeceğini de biliyoruz" dedi.
'BURADA ŞARTLARIMIZ ÇOK İYİ'
Eşi ve çocuğuyla birlikte Kahramanmaraş Afşin'den gelen Aslan Öner, 15 gündür yurtta kaldıklarını belirterek, "Buraya gelmeden önce ilk günler şartlar zordu. Yıkım olduğu için yardımlar zor ulaştı ama yine de devletimiz bize yardımlarını ulaştırdı. Ulaşamadığı yerler oldu. 13 milyon insan etkilendi. Çok büyük bir deprem. Yakınlarımızda kayıp yok ama evimiz hasarlı. Burada yurtta kalıyoruz. Memleketimiz düzelince dönmek istiyoruz. Burada geçici bir süre kalacağız. Burada şartlarımız çok iyi. Yemek ve yatak, banyo olsun her şeyimiz çok güzel. Sadece maddi ve manevi olarak eksiğimiz var. Devletimiz karşılıyor bunları da zamanla" ifadelerini kullandı.
'SIKINTILI BİR SÜREÇ'
Malatya'dan gelen Cengiz Karadeniz ise şartların düzelmesiyle gitmeyi istediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Malatya'da evimiz hasarlı. Yıkılan yerler çok. Evlerde oturamayacak durumdayız. Korku içindeyiz, çocuklarımızla birlikte. Memlekette 13 gün kaldık. Orada kafelerde, kapalı spor salonlarında, yerlerde, çadırlarda yatarak 13 gün geçirdik. Buradaki şartlarımız çok güzel. Odalarımız sıcak, yemekler güzel. İnsanları güzel bir şekilde ağırlıyorlar. Memleketimize dönmeyi çok istiyoruz. Hemen dönmek istiyoruz ama ortam çok sıkıntılı. Merkez kısımlar tamamen yıkıldı. İş yerleri yıkıldı. Bu şartlarda dönme imkanımız yok. Devletimiz 1 yıl içinde şehirleri yapacağını söylüyor. Zor, sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Düzelince gideceğiz. Kayıp arkadaşlarımız, dostlarımız çok." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-11 11:39:57

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