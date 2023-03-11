Ciple çarpışıp takla atan otomobildeki anne- oğul yaralı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM yolunda ciple çarpışan otomobilin takla atması sonucu sürücü Hayrettin Keklik ve annesi Havva Keklik yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hayrettin Keklik yönetimindeki 34 DG 2406 plakalı otomobil, Ethem Yıldız'ın kullandığı 34 GBD 360 plakalı ciple çarpıştı. Otomobil, takla atarken, araçta bulunan Hayrettin Keklik ve annesi Havva Keklik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin içinde bulunan Havva Keklik, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, ambulansa taşındı. Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-11 16:42:38



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