Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, AFAD verilerine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 16.31'te merkez üssü Bolu'nun merkezi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Deprem kent merkezinde hissedilirken, herhangi bir hasara neden olmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-12 17:01:17



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