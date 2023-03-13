Yakalanan dilenci, parayı ekmeğin içine sakladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, zabıta görevlileri tarafından yakalanan dilenci Deniz T.'nin üzerinden ve elindeki poşette bulunan ekmeğin içinden toplam 400 TL çıktı. Deniz T. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde dilencilik yapan Deniz T.'yi görenler, durumu Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi. Zabıta ekipleri Deniz T.'yi dilendiği sırada yakaladı. Zabıtayı fark eden Deniz T. dilenerek topladığı paranın bir kısmını yanında bulunan ekmeğin içine sgizlemeye çalıştı. Deniz T.'nin üzerinden ve ekmeğin içinden çıkan 400 TL'ye zabıta tarafından el konuldu. Deniz T. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-13 18:54:15
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