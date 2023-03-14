Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, N.H. tartıştığı motosiklet bayisi sahibi Kaan Efe ile araya giren Volkan Otlu´yu tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak´ta bir motosiklet bayisinde meydana geldi. N.H. ile aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi Kaan Efe tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.H., tabanca ile Kaan Efe'nin bacaklarına doğru 6-7 el ateş açtı. N.H., kavgayı ayırmaya çalışan Volkan Otlu'yu da bacaklarından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Kaan Efe ve Volkan Otlu çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan N.H. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-14 10:07:44



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