Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bolu'da, tartıştığı motosiklet bayisi sahibi teyzesinin oğlu Kaan Efe ile araya giren Volkan Otlu´yu tabanca ile bacaklarından vurarak yaralayan N.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuzenler arasında ailevi sebeplerden husumet bulunduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-14 14:57:04
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