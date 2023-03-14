Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da, tartıştığı motosiklet bayisi sahibi teyzesinin oğlu Kaan Efe ile araya giren Volkan Otlu´yu tabanca ile bacaklarından vurarak yaralayan N.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuzenler arasında ailevi sebeplerden husumet bulunduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-14 14:57:04



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