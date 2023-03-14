Yolcu otobüsünde pet şişede sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde otobüste yabancı uyruklu bir kişinin valizinde pet şişe içerisinde 1 kilo 575 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yaptığı uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Asır' ile arama yapıldı. Otobüsün bagajında bir valizde pet şişe içerisinde 1 kilo 575 gram sıvı metamfetamin ve 68 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin sahibi olan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Dörtdivan Murat KÜÇÜK
2023-03-14 18:09:14
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