Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, Richter ölçeğine göre, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezde, saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Deprem, Bolu´nun yanı sıra Sakarya ve Bartın'da da hissedildi.

Bolu Valiliği´nden yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yıkımın olmadığı, saha çalışmalarının ise sürdürüldüğü kaydedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2023-03-16 14:29:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.