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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4)

DHA

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem (4)


KYK YURDUNDA KALAN DEPREMZEDELER PANİK YAŞADI
Bolu'da, saat 13.55'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde, Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle memleketlerinden gelip Bolu'daki KYK yurdunda kalan depremzedeler büyük panik yaşadı. Depremzedeler, depremin ardından kaldıkları yurdun bahçesine çıktı. Bazı depremzedeler ise eşyalarını alıp yurttan ayrılarak daha güvenli hissettikleri kentlere gitmeyi tercih etti.
Hatay İskenderun'dan gelen depremzede Nurettin Çolak, "Artık alıştık biz. Deprem hayatımızın bir parçası oldu. Ülkemiz fay hattında, bundan sonra korkmanın bir anlamı yok. Korksak ne yapacağız? Enkaz altında kalmadıktan sonra yapacak bir şey yok." diye konuştu.
Hatay'dan gelen Temel Ayrancı da sakin olmaları gerektiğini ifade ederek, "Kimseye bir şey olmadı. Herkes panik yaşadı. Yurdu terk edenler var. Normal bir şey. İnsanların psikolojileri zaten bozuk. Bir de üstüne bu gelince korkudan herkes başka yerlere gitti. Allah'tan ümit kesilmez. Sakin olmamız lazım." ifadelerini kullandı.
'YURDUN YÜZDE 50'Sİ GİTTİ'
Gaziantep'ten gelen depremzede Nihat Tırampaoğlu ise "3 çocuğum ve eşimle 1 aydır burada kalıyorduk. Çok korkutucu bir depremdi. Aynı orada yaşadıklarımızı, bir kez daha yaşadık korku olarak. İçeriye giremiyoruz. Biz bu şekilde beklemiyorduk. Daha güvenli illere gitmek istiyoruz. Çok sallandık. Alttan vurdu. İleri geri sallantılar oldu. Gidenler de var. Ama bizim gidecek yerimiz yok. Şu anda cebimizde paramız bile yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 3 çocuğumuzla kaldık burada. Yurdu terk edenler var. Yurdun yüzde 50'si gitti. Kimi memleketlerine döndü. Kimi de başka illere gitti." dedi.
Ayşe Tırampaoğlu ise korkudan yurda giremediklerini belirterek, "Şu an korkudan içeriye giremiyoruz. Gümbürtü oldu. Dizlerimi hissedemedim. Camı zorla açıp çocuğumu çıkardım. Rezil durumdayız. Evimiz yok. Giremiyoruz yurda da. Dışarıda duracağız." diye konuştu. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-16 19:03:53

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