Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem (5)

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ARTÇILAR SÜRÜYOR

Bolu'da, saat 13.55'te meydana gelen 4.8'lik depremin ardından AFAD verilerine göre saat 19.36'da 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-16 19:51:06



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