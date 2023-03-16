Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem (6)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRİYOR

Bolu'da meydana gelen 4.8'lik deprem ve artçı sarsıntılar kentte endişeli bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar evlerinden çıkarak geceyi sokakta geçirdi. Kapalı alanlara girmeye çekinen çok sayıda vatandaş, açık alanlarda ateş yakıp ısınmaya çalıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-16 22:55:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.