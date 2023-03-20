Mengen'de maden ocağında toz patlaması: 7 yaralı (2)



'TOZ PATLAMALARININ BİRÇOK SEBEBİ VARDIR'

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde kömür maden ocağında meydana gelen toz patlaması sebebiyle 7 kişinin yaralandığı iş kazasının ardından Maden Mühendisi Alper Yılmaz, toz patlamasının ne tür bir iş kazası olduğuyla ilgili bilgi verdi. Alper Yılmaz, havada birikmiş olan kömür tozunun herhangi bir ateşleyici ile etkileşime girmesi sonucu patlamanın meydana geldiğini belirtti. Yılmaz, "Özellikle yer altı kömür maden ocaklarındaki kömür tozu patlamalarının olması için havada birikmiş bir kömür tozunun ya da normal tozun olması gerekir. Bunun da bir ateşleyici kaynakla etkileşime geçmesiyle toz patlamaları meydana gelmektedir. Bu toz patlamalarının birçok sebebi vardır. Bunların en büyük etkeni metan gazıdır. Ama bunun dışında bir çok parametre vardır. Havadaki tozun inceliği önemlidir. Bu toz ne kadar ince ise o kadar patlama olasılığı yüksektir. Tozun içerisindeki kül ve nem oranı çok önemlidir. Ocağın içerisindeki metan gazı etkendir. Daha sonra ocağın havalandırma sistemi çok önemlidir. Çok büyük bir etkendir bu da" dedi.

ÖNLEM ALINABİLİR

Toz patlaması kazalarına önlem alınabileceğini belirten Alper Yılmaz, "Bu kazalara önlem alınabilir. Ocağın içindeki sensörlerle ölçümler yapılabilir. Daha sonrasında bu tozun içerisindeki bütün oranlar tespit edilip bunların önüne geçilebilir. Önüne geçilmeyecek bir şey değil. Ama çok sık rastlanan bir iş kazası türüdür. Toz patlaması sonucu işçinin ne tür zarar göreceğini ön göremeyiz. Ama metan gazının olduğu ocaklarda genellikle işçilerde yanıklar oluşabilir. Bunu önlemek için bir çok yöntem vardır. Havalandırmanın çok düzgün yapılması gerekir. Ocağın içine su barajlarının kurulması çok önemlidir. Taş tozu barajlarının kurulması gerekir. Taş tozları vardır. Özellikle kalker madenlerinde taş tozu barajları yapılır. Buradaki önemli olan şey yerdeki tozun havalanarak yüzeye çıkmasını engellemektir. Islatma yöntemi uygulanabilir. En çok uygulanan yöntem ıslatma yöntemidir. Ama tabi bu yöntem de uygulanırken, havadaki oksijen oranının iyi değerlendirilmesi lazım. Yoksa iyi bir şey yapmak isterken durumlar aksine de dönebilir" diye konuştu.

MADEN OCAĞININ SAHİBİ DE İŞ KAZASINDA YARALANDI

Öte yandan maden ocağının sahibi İsmail Yılmaz'ın da toz patlamasında yaralandığı ortaya çıktı.İsmail Yılmaz'ın patlama nedeniyle bacaklarında ve burnunda 2'nci derecede yanık olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan işletme sahibinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mengen Murat KÜÇÜK

2023-03-20 15:04:39



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