Protez bacağı enkaz altında kalan depremzedeye yenisi hediye edildi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)HATAY'da geçirdiği av kazası sonucu 2018 yılında sağ bacağı ampute olan Mehmet Karabulut'un (28) protez bacağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kaldı. Depremin ardından Bolu'ya gelerek KYK yurduna yerleşen Karabulut'a hayırseverlerin yardımıyla alınan protez bacak hediye edildi.

Hatay'da yaşayan Mehmet Karabulut'un 2018 yılında, domuz avı sırasında meydana gelen kaza nedeniyle sağ bacağı ampute edildi. Protez bacak kullanan Mehmet Karabulut'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da bulunduğu ev de yıkıldı. Karabulut'un protez bacağı enkaz altında kaldı. Bolu´ya getirilen Karabulut, burada Vali Erkan Kılıç´a sesini duyurdu.

Vali Kılıç´ın girişimleriyle Bolulu hayırsever vatandaşlar tarafından Karabulut´a protez bacak için tüm masraflar karşılandı. Düzce'de bir protez bacak kliniğinde Mehmet Karabulut'a uygun olarak özel bir protez bacak üretildi. Yapılan rehabilitasyon çalışmalarının ardından Karabulut'a uygun hale getirilen bacak, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde teslim edildi.

Klinik doktoru Dr. Can Turan, "Mehmet, Hatay depreminden sonra Bolu Valiliği´ne kendisi başvuru yaptı. Daha sonra Düzce´de klinikte kendisinden 3 boyutlu tasarımlarla ölçü alındı. Sonrasında toplamda 16 günde kendisine protezi teslim ettik. İnşallah bundan sonra da proteziyle kimseye ihtiyacı olmadan yürüyebilecek" dedi.

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Mehmet, Sayın Valimizin sıkça yapmış olduğu yurt ziyaretlerinden birinde protez bacak talebini iletmiş. Daha önce sahip olduğu protez bacağın enkaz altında kaldığını ve bir protez bacağa ihtiyacı olduğu talebini iletmiş. Sayın Valimiz de bizlere talimat verdi. Biz de hızlıca buradaki ortopedi kliniklerinde muayenelerini yaptırdık, hızlıca çalışmaya başladık. Sağlık ekiplerimiz farklı yerlerde görüşmelerini yaptılar. Sayın Valimizin koordinasyonunda hayırseverlerimizin desteğiyle bu organizasyon yapılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Protez bacağına kavuşmanın sevincini yaşayan depremzede Mehmet Karabulut, "Ben normalde 2018´de kaybettim bacağımı. Arkadaşlarımla ava gitmiştik, yanlış ateşlemeden dolayı ayağımı kaybettim ben. 2018´den beri protezim vardı, Hatay´da deprem yaşadık. Depremde enkazın altında kaldı protezim. Kırıldı yani protezsiz kaldım. Bolu´da KYK yurduna geldim. O esnada sayın valimiz de bizi ziyarete gelmişti. Bende gittim yanına sayın valimize durumu bildirdim. O da sağ olsun esirgemedi. 16 gün içerisinde bana teslim ettiler çok da mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-24 11:48:48



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