Sahte senet düzenleyen dernek başkanına 7,5 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte senet düzenleyen dernek başkanına 7,5 yıl hapis

DHA

Sahte senet düzenleyen dernek başkanına 7,5 yıl hapis


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, iş insanı Uğur Akbay adına 2 milyon 650 bin liralık sahte senet düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanmasının ardından yayla evinde yakalanan Yıldız, tutuklandı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, 3 yıl önce Uğur Akbay´ın sahibi olduğu şirket adına 2 milyon 650 bin TL'lik sahte senet düzenledi. Sorumlu olduğu orman ürünleri şirketi üzerinden düzenlenen senet için Uğur Akbay mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu. Sami Yıldız hakkında Bolu 1´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nce `Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık´ suçlamasıyla dava açıldı.
Ankara Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü ve Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından senetler üzerindeki yazı ve rakamlar incelendi. Sayı ve rakamların Sami Yıldız´a ait olduğu tespit edildi. Tutuksuz yargılanan Yıldız, suçlamaları reddederek, "Benim adı geçen firmadan alacağım vardı. Buna karşılık bana senet verildi. Senet üzerindeki yazı ve rakamları ben yazmadım. Ayrıca, icra takibi de yapmadım. Kendisini tanımam bile" dedi. Uğur Akbay da firmada sorumlu olarak görev yaptığını, kendisinin imza atma yetkisinin bile bulunmadığını belirterek, "2020 yılında Sami Yıldız ile yanındaki kişiler işletmemize gelerek icra takibi yapmak istediler ve benim borçlu olduğumu söylediler. Ben de böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek, onları firmadan çıkarttık. Sahte senetle icra takibi bile başlatmışlar" diye konuştu.
Mahkeme, kriminal raporu doğrultusunda Sami Yıldız´ı 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararı üst mahkeme de onayınca Yıldız, jandarma tarafından yayla evinde yakalanarak gözaltına aldı. Sami Yıldız, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-24 12:00:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Protez bacağı enkaz altında kalan depremzedeye yenisi hediye edildi
YEREL HABERLER Protez bacağı enkaz altında kalan depremzedeye yenisi ...
Genç depremzedenin enkaz altında kalan protez bacağı yenilendi
YEREL HABERLER Genç depremzedenin enkaz altında kalan protez bacağı ...
Bolu'da depremzedeler ile gaziler ve şehit ailelerine iftar verildi
YEREL HABERLER Bolu'da depremzedeler ile gaziler ve şehit ailelerine ...
Mengenli kursiyerler Amasra'yı gezdi
YEREL HABERLER Mengenli kursiyerler Amasra'yı gezdi
Boluspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Boluspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını ...
Kayaklı Koşu Balkan Kupası, Bolu'da başladı
YEREL HABERLER Kayaklı Koşu Balkan Kupası, Bolu'da başladı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla ...
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis, görüş mesafesini 20 metreye düşürdü
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sağanak ve sis, görüş mesafesini 20 ...
Bolu'dan depremzedelere ramazan yardımı
YEREL HABERLER Bolu'dan depremzedelere ramazan yardımı
Boluspor, Denizli deplasmanına galibiyet için gidecek
YEREL HABERLER Boluspor, Denizli deplasmanına galibiyet için gidecek
Başarılı engelli kişilerin hayatını tiyatroyla anlattılar
YEREL HABERLER Başarılı engelli kişilerin hayatını tiyatroyla ...
Bolu'da bir iş yerinden 500 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu'da bir iş yerinden 500 bin lira çalan 3 şüpheli ...
Bolu'da tankerle çarpışan otomobildeki çift öldü
YEREL HABERLER Bolu'da tankerle çarpışan otomobildeki çift öldü
Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını ...
İş yerinden 500 bin TL çalan 3 şüpheli yakalandı; kasayı açmak için özel gitmiş
YEREL HABERLER İş yerinden 500 bin TL çalan 3 şüpheli yakalandı; ...
"Baharın müjdecisi" leylekler Bolu'ya gelmeye başladı
YEREL HABERLER "Baharın müjdecisi" leylekler Bolu'ya gelmeye başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.