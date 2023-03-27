80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis

DHA

80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis


Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-BOLU'nun Göynük ilçesinde 12 yaşındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.A. (80) toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl Göynük ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. İddiaya göre; M.A., aynı köyde oturan Z.A., H.D. ve S.N.A. isimli 12 yaşındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Aileler de savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınıp, tutuklanan M.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde M.A., yaşı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık M.A., hakim karşısına çıktı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.A., olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi. Daha önce toplanan delilleri ve ifadeleri göz önüne alan mahkeme heyeti, M.A. hakkında kararını verdi. Sanığın H.D.'ye yönelik cinsel istismarda bulunmadığına hükmeden heyet, S.N.A.'ya sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl, Z.A.'ya yönelik cinsel istismar suçunu işlediğini gerekçesiyle ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Toplam 15 yıl 6 ay hapse çarptırılan M.A.'nın cezası, istinaf mahkemesince onanırsa tutuksuz sanık yeniden cezaevine girecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-27 13:52:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da depremzedelere yardım yapan 105 iş insanına teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Bolu'da depremzedelere yardım yapan 105 iş insanına ...
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi
YEREL HABERLER Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi
Bolu'da fizik tedavi hastanesi sismik izolatörlerle depremden korunacak
YEREL HABERLER Bolu'da fizik tedavi hastanesi sismik izolatörlerle ...
Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Bolu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Bolu'da gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Bolu'da gıda denetimi yapıldı
Bolu'da 1300 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER Bolu'da 1300 çiftçiye eğitim verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.