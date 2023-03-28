Yolcunun şapkasında gizlediği uyuşturucuyu 'Aşir' buldu

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da durdurulan otobüste narkotik köpeği 'Asır' ile yapılan aramada bir yolcunun şapkasının altında 235 gram esrar ile 238 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yolcu, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul´a giden yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dörtdivan mevkisinde uygulama noktası oluşturan ekipler, otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda narkotik köpeği "Asır" yolculardan birinde tepki verdi. Yolcunun yapılan üst aramasında şapkasına gizlediği 235 gram esrar ve 238 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-28 13:58:44



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