Bolu Dağı'nda kar yağışı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sonucu ulaşımda aksama yaşanmadı.

Meteorolojik uyarıların ardından, Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde kar yağışı etkili oldu. Yollarda kar örtüsü oluşmaması için Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santime yükseldi. Güzergah üzerinde yer yer sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-29 09:56:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.