Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Hafta içi olması nedeniyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, kar manzaralarının ve doğanın keyfini çıkardı. Çam ormanlarının da yer aldığı doğa harikası parkta, kar kalınlığı 10 santime ulaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-29 13:42:27
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