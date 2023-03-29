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D-100 KARA YOLUNUN İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı sebebiyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı Bakacak mevkinde bir TIR kayarak yolu kapattı. Yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri, D-100 kara yolunun Elmalık mevkinden araçları geri döndürerek TEM Otoyolu'na girmesini sağlıyor. Karayolları ekipleri, yolu kapatan TIR'ın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-29 17:37:52



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