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YOL TRAFİĞE AÇILDI

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde kar nedeniyle bir TIR'ın kayarak otomobille çarpışması sonucu kapanan yol, 1 buçuk saat sonra yeniden trafiğe açıldı. İstanbul yönünde çalışma yapan ekipler, kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. Güzergahta ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, bölgede kar yağışı devam ediyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-29 19:01:31



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