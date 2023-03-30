En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, doğal güzellikleriyle ilgi gören Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Abant'taki kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü Milli Parkı'nda, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte doğal güzellikleriyle ünlü Abant'taki yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. İstanbul ile Ankara'ya yakınlığı nedeniyle ilgi gören Abant'ta kar manzaraları oluştu. Bölgede kar yağışı sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-30 12:04:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.