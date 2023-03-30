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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

DHA

Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, doğal güzellikleriyle ilgi gören Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Abant'taki kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü Milli Parkı'nda, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte doğal güzellikleriyle ünlü Abant'taki yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. İstanbul ile Ankara'ya yakınlığı nedeniyle ilgi gören Abant'ta kar manzaraları oluştu. Bölgede kar yağışı sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-30 12:04:51

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