Bolu'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu K.B. (31) yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu K.B.´nin Bolu´da olduğunu tespit etti. Ekipler, K.B.´nin yaşadığı evi belirleyip operasyon düzenledi. Irak-Suriye çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve Rakka´da PKK-YPG kampında cezaevinde kaldığı öğrenilen K.B. gözaltına alındı.
K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-03-30 14:48:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.