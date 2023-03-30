Bolu'da 58 aracın karıştığı kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı: 10 yaralı (2)- Yeniden

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM yolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda 58 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun Bolu Batı ile Doğu Gişeleri arasındaki güzergahta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AE 888 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, kayıp yolu kapattı. Bu sırada ise arkasından gelmekte olan, aralarında yolcu otobüsü, TIR, kamyon, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun Ankara yönü trafiğe kapandı. Aynı noktanın İstanbul yönünde de hasarlı bir kaza meydana geldi. Bu nedenle de İstanbul yönünden ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik Ankara istikametinde tamamen dururken, İstanbul yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar Bolu Batı Gişeleri'nden D-100 karayoluna yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattığı çalışmayı sürdürüyor.
Öte yandan, kazaya karışan yolcu otobüslerinde bulunan yolcular da bölgeye çağrılan servis araçlarıyla kent merkezine götürüldü. AFAD ekipleri tarafından da yolda kalanlara iftar için erzak dağıtacağı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK
2023-03-30 19:57:27
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