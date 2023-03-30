Bolu'da 58 aracın karıştığı kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı: 10 yaralı (3)

YOLDA KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI
Bolu'da, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 58 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası kapanan yolda trafikte kalan vatandaşlara kumanya dağıtıldı. AFAD ekipleri, iftar vakti meydana gelen kaza nedeniyle yolda kalan vatandaşlara, yiyecek ve içecek dağıttı.
Kazanın ardından hafif hasar alan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. TIR, kamyon ve otobüs gibi büyük araçlar ise yol kenarına alındı. Yapılan çalışma ile Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı. Ayrıca yolda yoğunluk oluşmaması için araçlar D-100 karayoluna yönlendirilmeye devam ediliyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK
2023-03-30 21:08:37
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