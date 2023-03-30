Bolu'da 58 aracın karıştığı kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı: 10 yaralı (4)

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YOL TRAFİĞE AÇILDI

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 58 aracın karıştığı, 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sonrası ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti, ekiplerin 7 saatlik çalışmasının ardından tamamen trafiğe açıldı. Güzergahta ulaşım 3 şeritli olarak sağlanıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-30 23:55:23



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