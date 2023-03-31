58 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 2 kişinin durumu ağır



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu'nda 58 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 10 kişiden 8'i tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kazada ağır yaralanan İlker Özdemir (29) ve Yücel Karapınar (24) ise yoğun bakımda entübe ediliyor.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Bolu Batı ile Doğu Gişeleri arasındaki güzergahta meydana geldi. Ankara yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AE 888 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapattı. Bu sırada arkasından gelen, aralarında yolcu otobüsü, TIR, kamyon, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 58 araç kazaya karıştı. Zincirleme kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaklaşık 7 saat trafiğe kapalı kalan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

8 YARALI TABURCU OLDU

Kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan 10 yaralıdan 8'i taburcu edildi. Yaralılardan İlker Özdemir'in İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde, Yücel Karapınar'ın da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Hayati tehlikeleri süren İlker Özdemir ve Yücel Karapınar'ın yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavilerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-03-31 11:19:47



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