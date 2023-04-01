Belediye sosyal tesisinde trafo patladı; elektrik ustası ve eşi yaralandı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Belediyesi´nin sosyal tesisinde bakım sırasında trafo patladı. Patlamada belediye çalışanı elektrik ustası ve eşi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bolu Belediyesi´ne ait Teras Sosyal Tesisi´nde meydana geldi. Tesiste trafo bakım çalışması yapan elektrik ustası İbrahim Yerlikaya, duvarı deldiği sırada elektrik kablosunu kopardı. Kablonun kopmasıyla bakım yapılan trafo patladı. Olayda belediye çalışanı elektrik ustası İbrahim Yerlikaya ve yanında bulunan sosyal tesis çalışanı olan eşi Sema Yerlikaya yaralandı. İhbarla olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İbrahim Yerlikaya'nın elleri ve yüzünde, eşi Sema Yerlikaya'nın ise ellerinde yanıklar oluştu.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri sosyal tesiste, duman tahliye çalışması yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-01 14:01:44



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