Sattığı sincapları otobüsle götürürken yakalandı: 3 kişiye 21 bin 800'er TL ceza



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda satışı yapılarak İstanbul'a gönderildiği belirlenen 8 sincap bulundu. Sincaplar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 3 kişiye 21 bin 800'er TL idari para cezası uygulandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Otobüste, jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet tahta kafes içerisinde 8 sincap bulundu. Sincapların otobüste yolcu olarak bulunan Ş.G.'ye ait olduğu belirlendi. Ş.G.'nin sincapları İstanbul'da yaşayan H.A. ile F.A.'ya sattığı ve teslimat için götürdüğü ortaya çıktı.

Sincaplar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, söz konusu kişilere 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında 21 bin 800'er lira idari para cezası uygulandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-03 20:36:27



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