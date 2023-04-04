Otobüsün bagajında 9 papağan ele geçirildi; 2 kişiye 52 bin 780 TL ceza kesildi 

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında 9 papağan ele geçirildi. Satın alınan papağanların İstanbul´a gönderildiği belirlenirken, 2 kişiye 26 bin 390'ar TL idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki kolilerde 9 canlı papağan bulundu. Papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Satın alınan papağanların teslim edilmek üzere İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. K.T. ve H.K. isimli 2 şüpheliye 26 bin 390'ar TL idari para cezası uygulandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK
2023-04-04 15:38:46
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