Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada Hilmiye Yılmaz (49) hayatını kaybetti, aracın kullanan eşi ile kız kardeşi ve eniştesi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında BurdurAnkara karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güngör Yılmaz (49) yönetimindeki 07 AJH 437 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Güngör Yılmaz, eşi Hilmiye Yılmaz ile İsmail Ünet (44) ve eşi Gülsüm Ünet (44) yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Hilmiye Yılmaz kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hilmiye Yılmaz ve Gülsüm Ünet'in kardeş olduğu, ailenin Yılmaz çiftinin Sakarya'da oturan kızını ziyarete gittikleri sırada kazanın yaşandığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mesut MADAN

2023-04-04 16:54:15



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