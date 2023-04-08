Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Göynük ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki İbrahim Dişçi (23) ile babası Abdurrahman Dişçi (45) yaşamını yitirdi, Ahmet Güler (29) ise yaralandı.
Kaza, dün akşam TaraklıNallıhan kara yolunda meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Pınar (40) yönetimindeki 34 CTE 991 plakalı TIR, Göynük ilçesine giden Ahmet Güler idaresindeki 31 AKE 346 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobildeki İbrahim Dişçi kaza yerinde, babası Abdurrahman Dişçi ise hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Güler ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
TIR şoförü Özgür Pınar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Göynük Murat KÜÇÜK
2023-04-08 11:21:26
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