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İnce: 2'nci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa Erdoğan seçimi alır

DHA

İnce: 2'nci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa Erdoğan seçimi alır


Murat KÜÇÜK-Oğuzhan EKE/BOLU,(DHA)-MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "14 Mayıs'ta, 2'inci turda yarışacak 2 kişiyi seçeceğiz. 2'nci tura bu kardeşiniz kalırsa yüzde 65 ile cumhurbaşkanıyım. 2'nci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa korkarım ki; Erdoğan seçimi alır" dedi.
Muharrem İnce, Bolu'da miting düzenledi. Demokrasi Meydanı'ndaki mitinge polis kayıtlarına göre 2 bin kişi katıldı. İlk mitingini Bolu'da yapmasının nedenini açıklayan İnce, "Bugün burada Köroğlu heykelinin önünde başlamamızın bir nedeni var. Bu ülkedeki ağalara, beylere, Bolu beylerine, fakire, fukaraya zulmedenlere, Köroğlu gibi döne döne, vuruşa vuruşa, çarpışa çarpışa, göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Dolar 10 lira olacak dediğimde bana güldüler. Dolar 20 lira oldu. Deprem beka meselesi dediğimde, beni dinlemediler. '3 Mart'ta siyasi deprem olacak' dedim. Dinlemediler. 'Yarın 10 Nisan'da bir şeyler olacak' dedim, biliyor musunuz? Ne olacak, siyasi deprem olacak. Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak. Kalbiniz sızlayacak, yüreğiniz daralacak. Utanacaksınız, utanacak. Bu akşam saat 17.00'de CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik bir şey konuşmayacağım. Onu yarın konuşacağım" dedi.
'ESAD İLE MASAYA OTURACAĞIM'
Cumhurbaşkanı olması durumda yapacaklarını sıralayan İnce, "Bu kardeşinize 14 Mayıs'ta yetki verirseniz; neler yapacağım onu anlatayım. Esad ile masaya oturacağım. Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyelileri güle güle memleketlerine göndereceğim. 2'nci olarak ne yapacağım. Sizin evlatlarınız benim de evlatlarım. Bu memleketin bütün çocukları, öğretmen Muharrem İnce'nin evladıdır. Bu ülkede tarımı ayağa kaldıracağım. Çocuklarınıza ucuz et yedireceğim. Ucuz süt, yumurta yedireceğim. Balık yedireceğim. Çocuklarınız düzgün beslenecekler, bunu unutmayın. Çocuklarınızı iyi okullarda okutacağım. Pazar günü Cumhurbaşkanı seçildiğimde; pazartesi, salı günü yabancıya konut satışını yasaklayacağım. Geçen sene 100 bin konut satıldı. Yabancıya bunu yasaklayacağım. Çünkü yabancıya konut satışını yasaklamazsan kiralar daha da yükselecek. Kiraları düşürmenin yollarından birisi budur. Bunu yapacağım" diye konuştu.
'REKTÖRLERİ BEN ATAMAYACAĞIM'
İnce, şöyle devam etti:
"Çocuklarınız üniversiteye gittiğinde tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Bu ülkenin bütün öğrencileri, 2 kişilik odalarda kalacak; söz. Çocuklarınıza iş bulacağım. İyi beslenecekler, iyi okullarda okuyacaklar. Tarikatlara teslim olmayacaklar. Araç fiyatları, otomobiller çok pahalı. Size söz; bir kararname ile Türkiye'de üretilen araçların ÖTV'si aracın fiyatının yüzde 50'sini geçemeyecek. Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 2'sini tarımı desteklemeye ayıracağım. Öğretmenler, eylül ayına kadar 100 bin yeni öğretmen atayacağım; söz. Doktorlara sesleniyorum. Benim güzel evlatlarım, sakın ha yurt dışına gitmek yok. Siz saraydakine bakmayın. Aman çocuklar yaşlanıyoruz, bizi kim tedavi edecek. Cumhurbaşkanı seçildiğimde size söz; rektörleri ben atamayacağım. Rektörleri, üniversite bileşenleri seçecek. Üniversite öğrencileri burslarınız asgari ücretin yarısı olacak" dedi.
'BU MUHALEFET GİTMEDEN BU İKTİDAR GİTMEZ'
Türkiye'de hem iktidar hem de muhalefet sorunu olduğunu belirten İnce, "Şimdiden başladılar. Kaybederlerse sorumlusu Muharrem İnce'ymiş. 17 parti, bir araya gelecek. 11 de büyükşehir bir araya gelecek. Gazeteler, televizyonlar var. Trilyonlarca lira Hazine yardımı var. Belediyeler var. Firari FETÖ'cüler, troller var. Siz utanmıyor musunuz? Bu kadar imkan, bu kadar para, bu kadar Hazine, bu kadar belediye? Bir de Muharrem İnce. Türkiye'nin bir iktidar sorunu var. Bu iktidar gitmeli ama Türkiye'nin muhalefet sorunu da var. Bu muhalefet gitmeden bu iktidar gitmez. Bugün CHP listesinde bana kızıp, hain diyenler var. Aynaya bakın, hainleri görürsünüz. 'Memleket Partisi'ne ve Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğiz' diyorsun. Teşekkürler sizden zaten oy isteyen yok. Meclis'i bombalayanların oyunu istemiyorum. Türk ordusunun generallerine kumpas kuranların oyunu istemiyorum. Bu milletvekili adaylıklarında ilk kez partimizin kasasında para oldu. Kaloriferleri yaktık, adaylar 10'ar bin yatırdı, kemiklerimiz ilk kez ısındı. Allah'tan milletvekili adayları var. Yurt dışındaki kaçak FETÖ'cülere sesleniyorum. Her gün bana iftira atıyorlar. Size diyorum ki; uçak bileti göndereyim, gelin oy verin. Uçak biletiniz Memleket Partisi'nden. Oy kullanmaya gelin. 'Otel parası ne olacak' diye soruyorsunuzdur? Cezaevi bedava zaten hadi gelin. Biletler benden yatak devletten" diye konuştu.
'2'NCİ TURDA ERDOĞAN SEÇİMİ ALIR'
14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin de İnce, şunları söyledi:
"Millet İttifakı'ndaki 4 partinin oyunu toplasan; 1 milletvekili çıkaramaz. Sırf Kılıçdaroğlu'nu aday yapsınlar diye 'Ver babam ver' milletvekilliği dağıtıyor. Fransa'da 2 yarışan parti vardı. Kenarda biri geldi, partisi de yok. İkisini birden darmadağın etti. Bu yanda Hizbullahçılar öbür yanda PKK'lılar, FETÖ'cüler ortadan yarıp geçeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. O gün fabrikaların bacalarını tüttüreceğiz. Köroğlu gibi haykıracağız. 14 Mayıs günü cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. 14 Mayıs'ta, 2'nci turda yarışacak 2 kişiyi seçeceğiz. 2'nci tura bu kardeşiniz kalırsa yüzde 65 ile cumhurbaşkanıyım. 2'nci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa korkarım ki; Erdoğan seçimi alır. Erdoğan'ın gitmesini istiyorum. Hata yapmayın. Bu seçim 2'nci tur seçimi. 2018'de aday olduğumda oyum yüzde 20'ydi; 30,64 ile tamamladım. 11 puan kattım üstüne. Bu sefer üstüne 15 puan katacağım. İlk turda 30'u geçeceğim. 2'nci turda seçimi 65 ile alacağım. Bugün, ısınma turu bu. Daha nicelerini yapacağız. Daha yeni başladık."(DHA)DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Oğuzhan EKE
2023-04-09 15:28:55

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