Amatör maçta kavga çıktı: 3 taraftar gözaltına alındı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) Bolu'da, Geredespor ve Aladağspor arasında oynanan amatör küme Play-Off maçında futbolcular arasında çıkan kavgaya yedek kulübeleri ve taraftar da dahil oldu. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavgada 3 Geredespor taraftarı gözaltına alındı.
Bolu'da, Akay Kardeşler 1'inci Amatör Küme Play-Off maçında Geredespor ile Aladağspor karşılaştı. Mücadeledenin ilk yarısı Aladağspor üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda Geredespor beraberliği sağladı:1-1. Geredespor'un beraberlik golünün ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı. Oyuncuların kavgasına taraftarlar ve yedek kulübesi de dahil oldu. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek sonlandırdı. Sahaya giren ve Aladağsporlu futbolcuylara saldıran 3 Geredespor taraftarı gözaltına alındı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kavgadan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-04-09 17:51:28
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