Genç kızı tacizle suçladıkları şüpheliyi dövdüler



Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)BOLU'da, İ.T. (37), evinin kapısına kadar takip edip, cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki kızın yakınları tarafından darbedildi. İ.T., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre İ.T., 17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen genç kızı takip etti. Kızın evinin kapısına kadar giden İ.T., kapıyı çalarak, genç kıza birini aradığını söyledi. Kızın söz konusu kişiyi tanımadığını ifade etmesinin üzerine, İ.T. kapıyı zorlayıp burada iddiaya göre genç kıza cinsel tacizde bulundu. Genç kızın çığlıkları üzerine kapıya gelen akrabaları İ.T.'yi dövdü. Olayı gören diğer komşular durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, darp edilen İ.T.'ye olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan İ.T., tedavisinin ardından, polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kız, taciz şüphelisinden şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

2023-04-10 14:55:48



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