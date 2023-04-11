Bolu Belediyesi'ne bağlı köy, referandumla belde belediyesine geçti

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU Belediyesi mücavir alanı içerisinde bulunan 60 haneli Ilıcakınık köyü, yapılan referandumla Karacasu belde belediyesine bağlandı.

Bolu´ya 6 kilometre uzaklıkta bulunan 400 nüfuslu Ilıcakınık köyünde yaşayan vatandaşlar bağlı bulundukları Bolu Belediyesi'nden ayrılarak Karacasu belde belediyesine bağlanmak için imza topladı. Köylüler, daha sonra İlçe Seçim Kurulu'na referandum yapılması için talepte bulundu. Köylülerin talebi üzerine İlçe Seçim Kurulu´nun kararıyla köyde referandum yapıldı. Ilıcakınık´ta yaşayan vatandaşlar Köy Konağı'na kurulan sandıklara giderek Karacasu belde belediyesine bağlanmak için oy kullandılar. Halk oylamasına katılan 213 kişiden 165´i 'evet' oyu verirken 47 kişi 'hayır' oyu kullandı. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda Ilıcakınık köyü, Bolu Belediyesi mücavir alanından çıkarak Karacasu belde belediyesine bağlandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-11 11:15:45



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