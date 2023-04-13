(ÖZEL) Milli güreşçilerin hedefi çifte bayram yaşatmak



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) Bolu'da, kampa giren Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın şampiyon sporcularından milli güreşçi Ali Cengiz, son dünya şampiyonu bir takım olarak gidecekleri Zagreb´ten altın madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bolu Aladağ´da kampa giren Grekoromen Güreş Milli Takımı, 17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor. Kampa katılan 10 milli güreşçi Avrupa şampiyonasına giderek altın madalya için mindere çıkacak. Milli güreşçiler teknik direktör Erdoğan Karaali nezaretinde şampiyona öncesi son antrenmanlarını yapıyorlar.

Avrupa şampiyonasında 87 kiloda mücadele edecek milli güreşçi Ali Cengiz, kamp çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Antrenörlerimiz ve ekibimiz çok iyi. Avrupa şampiyonasına güzel bir antrenman programı ile hazırlandık. Takımımızın durumu ve formumuz iyi. Son dünya şampiyonu bir takım olarak gideceğiz ve bunun bilincindeyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz altın madalya. Dünya şampiyonasının ardından da olimpiyatlar için vize almak. Rakiplerimin hepsini biliyorum. Dünya şampiyonasında ve diğer şampiyonalarda hemen hemen hepsiyle maçım var. Zorlu rakiplerim var. 87 kilo zor bir sıklet. Ülkeme altın madalyayı kazandırmak istiyorum" diye konuştu.

55 kiloda mindere çıkacak milli güreşçi Adem Burak Uzun ise kampın son günlerinde maç tipi güreşler yaptıklarını ifade ederek, "Avrupa şampiyonasına çok az kaldı. Bu son kampımız. Büyüklerde ilk defa takıma giriyorum. Takım halinde inşallah Avrupa şampiyonu olarak geri döneceğiz. Ramazan Bayramı'nda mindere çıkacağız. Bayramda Türkiye´ye bir madalya kazandırabiliriz" dedi.(DHA)

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DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-04-13 10:31:38



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